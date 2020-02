Ianis Hagi a marcat primul gol pentru Rangers.

Rangers a disputat partida impotriva celor de la Hibernian pe teren popriu, iar Ianis Hagi a inceput ca si titular partida. In prima repriza romanul nu a iesit in evidenta cu ceva anume, insa a fost pastrat in teren si in partea secunda. In minutul 83, Ianis Hagi a inscris un gol spectaculos. A sutat din interiorul careului cu piciorul dreptul la coltul lung si l-a invins pe portarul oaspetilor.