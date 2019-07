Surpriza! 4 cluburi importante sunt pe urmele jucatorului de care Becali n-a vrut sa auda! Anunt de ultima ora

Botosaniul poate da lovitura!

4 cluburi importante sunt pe urmele lui Ongenda. Englezii scriu despre interesul concret al lui Hull City si Nottingham Forest pentru fostul pusti-minune al lui PSG. Nu doar englezii il plac pe mijlocasul ofensiv in varsta de 24 de ani. Gent si Brugge il monitorizeaza de asemenea.

Refuzat de Becali anul trecut, Ongenda e vazut ca o investitie sigura de Botosani. Patronul Iftime spera sa-l vanda cel mai tarziu in iarna. Altfel risca sa-l piarda gratis. Ongenda mai are contract in Moldova doar pana in 2020.

Hervin Ongenda a marcat pentru Botosani in prima etapa a noului sezon, contra Astrei (2-2). Sezonul trecut are 37 de aparitii, 3 reusite si 5 assist-uri.