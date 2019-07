TRANSFER NEASTEPTAT pentru un jucator cu putine minute la EURO U21! A primit oferte din Serie A si La Liga

Ionut Radu, Ianis Hagi sau George Puscas sunt jucatorii care au impresionat cel mai mult la EURO U21, insa si jucatorii care au evoluat mai putin la Campionatul European pot prinde un transfer important.

Vlad Dragomir este unul dintre fotbalistii care pot schimba echipa in aceasta vara. Jucatorul crescut de Arsenal evolueaza in acest moment la Perugia, dar are oferte din Seria A si La Liga.



Potrivit Calciogrifo.it, Empoli si Leganes sunt interesate de transferul lui Vlad Dragomir. Perugia nu si-ar dori sa-l lase pe Dragomir sa plece atat de usor, insa italienii vor fi obligati sa intre la negocieri avand in vedere ofertele primite.



Dragomir a jucat in sezonul trecut 32 de meciuri pentru Perugia si a marcat un gol.