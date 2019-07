OFICIAL | A semnat Piovaccari! Atacantul italian a prins un transfer bun chiar daca a ajuns la 35 de ani! Unde va juca

Italianul Federico Piovaccari se va lupta pentru promovarea in La Liga.

Atacantul italian Federico Piovaccari, fost la FCSB in sezonul 2013-2014, va juca la Rayo Vallecano, care a retrogradat in sezonul trecut in divizia a doua a fotbalului spaniol, anunta TuttoMercatoWeb.

Piovaccari, care pe 1 septembrie va implini 35 de ani, a semnat un contract pe un sezon. In stagiunea trecuta, atacantul a marcat 12 goluri pentru Cordoba, echipa care nu a reusit sa se mentina in liga a doua spaniola.

El a lasat o buna impresie in fotbalul romanesc, reusint pentru FCSB 10 goluri in 25 de meciuri de campionat. El a punctat o data in 6 partide din Liga Campionilor.