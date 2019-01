Stanciu paraseste Europa cu un regret ENORM: "A fost urmarit de Chelsea" De ce nu a ajuns in Anglia

Nicolae Stanciu a decis sa plece in Arabia Saudita la 25 de ani!

Stanciu soca in momentul transferului de la FCSB la Anderlecht pentru 9,5 milioane de euro, insa mijlocasul roman nu s-a adaptat in Belgia si a ajuns la Sparta Praga. Stanciu i-a impresionat pe cehi, insa echipa nu a avut o perioada grozava. In aceasta iarna, jucatorul a ales sa accepte banii arabilor, cu un salariu imens de 3 milioane de euro pe an.

Al Ahli Jeddah plateste 10 milioane de euro pentru transferul lui Nicolae Stanciu. In trecut, Stanciu a fost monitorizat de cluburi mari din Europa, inclusiv de Chelsea. Ilie Dumitrescu spune ca Becali nu a acceptat o oferta din partea englezilor.

"Imi aduc aminte ca a fost urmarit de Chelsea si Gigi a refuzat oferta, pentru ca era prea mica. Toti ne-am gandit ca Belgia e o escala. Ne asteptam pe mai departe la Bundesliga, La Liga sau Premier League pentru Stanciu. Pana la urma a ajuns la Sparta Praga, iar acum merge la arabi", a declarat Ilie Dumitrescu la Digi.

Dumitrescu e convins ca tentatia a fost prea mare pentru Stanciu, care devine cel mai bine platit jucator roman.

"Cred ca e pe plus, dar doar financiar. Sa gandim pozitiv totusi, au fost si jucatori de la Barcelona care au mers in China. La prima vedere e un pas inapoi, dar in momentul de fata tentatia a fost foarte mare, din punct de vedere al salariului", a mai spus Dumitrescu.