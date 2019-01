Stanciu, prezentat oficial de noua echipa! Anuntul facut de arabi: "A semnat!" VIDEO

Nicolae Stanciu este noul jucator al celor de la Al-Ahli.

Nicolae Stanciu a semnat precontractul cu cei de la Al-Ahli! Clubul din Arabia Saudita a anuntat pe retelele de socializare ca transferul de la Sparta Praga este aproape finalizat, urmand ca internationalul roman sa semneze un contract pe 3 ani si jumatate dupa ce va efectua vizita medicala in urmatoarele 48 de ore!

Al-Ahli va plati 10 milioane de euro in schimbul lui Stanciu, un profit semnificativ pentru Sparta Praga, cea care platea 4 milioane de euro in urma cu doar un an. Stanciu va avea un salariu de 3 milioane de euro pe an, de 3 ori mai mare decat cel pe care il avea in Cehia.

Nu este singura mutare facuta de cei de la Al-Ahli. Tot luni au anuntat si venirea lui Aderllan Santos, fost jucator de la Valencia.