Ramane doar cu banii? Transferul in Arabia poate insemna DISPARITIA lui Stanciu de la nationala! Fotbalistul care ii va lua locul: "El va fi noul titular"

Stanciu a acceptat sa lase Europa in urma la doar 25 de ani, atras de muntii de bani oferiti de arabi.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

Adrian Porumboiu, fost patron al lui FC Vaslui, cel care l-a transferat pe Stanciu de la Alba Iulia si l-a vandut apoi la FCSB, este de parere ca Stanciu tocmai si-a ingropat cariera.

"Te ineci in bani si te scalzi in mediocritate, asa e acolo", a spus Adrian Porumboiu pentru ProSport.

Fostul arbitru international mai spune ca plecarea in Arabia poate inseamna disparitia lui Stanciu de la echipa nationala. Pe de alta parte, aceasta este o veste buna pentru Ianis Hagi!

"E pacat, se ingroapa in Arabia. Eu ma gandeam sa plece la Chelsea, la Inter, la Milan. E problema lui, nu-i gestionez eu viitorul. Era saltul nemaipomenit, jucase bine si la Anderlecht. E pacat, pentru ca graba asta dupa bani ii omoara pe unii. Din pacate, pe unii si omoara si pe altii ii distruge.

(...)



Putea sa creasca, face un pas greu. Poate sa mai prinda un transfer in Europa si de acolo, dar mai greu. Te ineci in bani si te scalzi in mediocritate. Pai cand dai gol din vreo lovitura libera, tipa aia... Acolo merg jucatori care au 35 de ani. Daca avea rabdare, mergea la o echipa de top din Europa", a mai spus Porumboiu.

"Parerea mea este ca va pierde nationala. Ii face loc lui Ianis Hagi. Va garantez ca Ianis va fi titular", a incheiat acesta.