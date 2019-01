BREAKING NEWS | Rasturnare de situatie! Unde se transfera Stanciu: destinatia REALA a romanului

Nicolae Stanciu se pregateste sa plece de la Sparta Praga.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe!

UPDATE | Rastunare de situatie incredibila! Potrivit surselor ProTV, Nicolae Stanciu nu merge la Al Wasl, echipa lui Laurentiu Reghecampf.

Conform informatiilor ProTV, Nicolae Stanciu se va transfera la

Al Ahli Jeddah, in Arabia Saudita.

Jucatorul are o oferta concreta din tarile arabe si este foarte tentat sa ii dea curs. Nici Sparta Praga nu se mai poate opune transferului. Oferta este pe placul cehilor.

Conform GazeteiSporturilor, care citeaza surse din cadrul clubului ceh, Stanciu este dorit in Emiratele Arabe Unite. Oferta este 10 milioane de euro, suma pe care Sparta Praga o considera corecta pentru transfer. Potrivit sursei citate, Al Wasl, echipa lui Laurentiu Reghecampf, este clubul la care ar urma sa semneze in zilele urmatoare Nicolae Stanciu. Reghecampf l-a mai vrut pe Stanciu, la Al Wahda, insa mutarea nu a putut fi realizata atunci. Jucatorul ar fi plecat deja din cantonamentul Spartei.

Nicolae Stanciu a venit in urma cu an la Sparta Praga, de la Anderlecht, pentru 4 milioane de euro. Stanciu a marcat 10 goluri in 31 de meciuri de campionat jucate pentru Sparta.

**Aboneaza-te la canalul nostru de YouTube - http://bit.ly/SubscribeSportro