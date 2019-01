Burleanu, despre transferul lui Stanciu la arabi: "Sper sa nu fie adevarat! Lasati-ma sa cred ca nu e adevarat!"

Transferul lui Stanciu la arabi e pe cale sa se faca. Razvan Burleanu a ramas masca atunci cand a aflat de plecarea mijlocasului.

UPDATE: Din informatiile ProTV, Stanciu pleaca la arabi, dar nu la Al Wasl, echipa lui Reghecampf, ci la Al Ahli Jeddah, in Arabia Saudita. DETALII AICI

Razvan Burleanu se roaga ca transferul lui Stanciu la arabi sa nu se faca. Stanciu merge in Arabia Saudita sa semneze cu noua lui echipa, Al Ahli Jeddah.

Burleanu a incercat initial sa dea un raspuns "corect": "Competitia din Golf a crescut de la an la an. Ne uitam si la performantele sportive ale Emiratelor Arabe Unite, ale Qatarului, care sunt in fazele finale ale Cupei Asiei."

Apoi a fost mai direct si a spus ca spera ca Stanciu sa nu se transfere la arabi.

"M-as fi asteptat ca Stanciu sa faca pasul intr-un campionat puternic din Europa. Avea toate calitatile care il recomandau."

"Asta daca stirea e adevarata, sper sa nu fie adevarata."

"Lasati-ma sa cred ca inca nu s-a facut transferul", a mai spus presedintele FRF.

