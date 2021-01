BREAKING NEWS | Sumudica si-a revenit: nu mai vrea banii seicilor! :) Reactie de ultima ora dupa ce a anuntat ca PLEACA intr-o saptamana de la Gaziantep

Sumudica e suparat pe conducerea lui Gaziantep. Ii ameinta pe turci ca pleaca inapoi la Al Shabab, de unde are o oferta de multe milioane.

La doar doua ore dupa ce le-a transmis actualilor sai sefi ca n-au nicio sansa de a-l mai intoarce din drumul spre Arabia Saudita, Sumudica a revenit la valorile adevarate: a realizat ca banii nu sunt cei mai importanti in viata.

Sumudica spune ca le mai da o sansa oficialilor de la Gazisehir: "Gaziantep e prioritatea mea!"

"In seara asta o sa am o intalnire cu cei de la Gaziantep, vedem ce se intampla. M-a deranjat ca au tot amanat intalnirea asta. In functie de ce se va intampla in seara asta, o sa iau decizia. Sunt in discutii cu mai multe cluburi, vedem care-i cea mai convenabila. Voi lua cea mai buna decizie. Prioritatea pentru mine a fost dintotdeauna Gaziantep. In viata, nu numai banii sunt importanti. Respectul conteaza in primul rand. Au fost momente cand nu m-am simtit respectat", a spus Sumudica pentru www.sport.ro.