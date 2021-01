BREAKING NEWS | Sumudica ar putea pleca de la Gaziantep in urmatoarele ZILE! Declaratii SOC facute de roman! La ce echipa poate ajunge

Marius Sumudica este pe val in Turcia, reusind sa ajunga in fruntea clasamentului cu Gaziantep.

In ciuda rezultatelor bune obtinute si a interesului baskanilor pentru prelungirea intelegerii care expira in aceasta vara, Marius Sumudica a anuntat in direct ca ar putea sa plece de la Gaziantep in urmatoarele zile!

"Eu nu am avut nicio discutie concreta cu ei, nu ne-am inteles. Am inteles ca in seara asta vor veni sa purtam o discutie, dar cred ca va fi destul de greu sa ne intelegem. Imi doresc doi jucatori pentru a ridica nivelul si ne impotmolim la niste sume modice.

Acum cateva minute am vorbit cu presedintele unui club din Golf si exista sanse mari sa merg acolo de saptamana viitoare. Imi doresc sa imi duc la bun sfarsit contractul dar sunt niste sume exorbitante, nu am cum sa refuz asa ceva. Ei stiu ca nu putem continua in conditiile actuale si cred ca si pentru ei va fi destul de greu sa ofere ce imi doresc eu pentru mine si pentru staff-ul meu", a spus Sumudica la Digi Sport.

Clubul pentru care Sumudica ar putea pleca de la Gaziantep este Al Shabab, cu care romanul a mai colaborat in sezonul 2018/19.

"Nu ma ascund, sunt in discutii cu Al Shabab. Am vorbit cu presedintele, mi-a facut o oferta, negociem, suntem aproape si exista posibilitatea unei colaborari cat de curand.

Am o clauza in contract care imi permite sa plec in orice moment. Mingea a fost in terenul sefilor de la Gaziantep, eu le-am demonstrat ce era de demonstrat... Fiecare baskan are, insa, strategia lui si nu mi-a placut ca a iesit sa spuna ca ne-am inteles pe nu stiu cati ani", a dezvaluit antrenorul roman.