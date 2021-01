Sumudica, dezvaluiri DE SENZATIE despre transferul lui Maxim la echipa sa: "Toata lumea imi spunea ca e ciudat!" Ce spune despre Denis Alibec

Marius Sumudica este unul dintre cei mai apreciati antrenori din Turcia.

Echipa sa, Gaziantep Gazisehir, se afla pe pozitia a treia in Superliga turca, la numai 3 puncte in spatele liderului Besiktas.

La acest sezon de exceptie a contribuit din plin internationalul roman Alex Maxim. Mijlocasul de 30 de ani a inscris in acest sezon 8 goluri in 15 meciuri, fiind unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei.

Marius Sumudica a vorbit despre forma extraordinara prin care trece fostul fotbalist de la Pandurii Targu Jiu si a dezvaluit ca nu a primit referinte foarte bune despre el de la oamenii de fotbal din Romania inaine de a-l transfera.

"Eu nu il cunosteam. Toata lumea imi spunea ca e un baiat ciudat, un baiat inchis, dar un baiat inchis care mi-a dat opt goluri anul asta, asa de inchis e. Saracul marcheaza meci de meci si anul trecut a dat inca sapte goluri. Are 15 goluri in vreo 25 de meciuri jucate si se simte sa zic asa ca pestele in apa. Este foarte ok", a spus Sumudica potrivit Telekom Sport.

Totodata, antrenorul lui Gaziantep a vorbit si despre fostul sau jucator de la Astra, Denis Alibec. El a dezvaluit ca l-a dorit pe atacant la Gaziantep, dar nu i-a putut satisface pretentiile financiare lui Ioan Niculae, astfel incat jucatorul a ajuns la Kayserispor.

Sumudica a spus ca sub comanda lui Dan Petrescu, Alibec va redeveni un atacant de temut pentru apararile adverse.

"M-am luptat foarte mult sa il aduc si sunt ferm convins ca sub comanda lui Dan Petrescu va creste din nou si va ajunge acel varf de atac, care va pune probleme multor echipe. Eu am incercat sa-l iau, dar nu mi-am permis", a spus antrenorul lui Gaziantep sursei citate.