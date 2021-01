Probleme URIASE pentru Sumudica la Gaziantep! Are 6 absenti inainte de meciul cu Sivasspor! Ce se intampla cu Maxim si Tosca 

Marius Sumudica a ajuns cu Gaziantep pe locul 1 in clasamentul din Super Lig.

In urmatoarea etapa din campionat, Gaziantep va infrunta Sivasspor, echipa aflata pe locul 13. Meciul nu ar fi trebuit sa fie unul cu probleme pentru Sumudica, insa romanul are mari probleme de lot inaintea celei de-a 18-a etape din Turcia.

Marius Sumudica, suspendat pentru meciul din Sivas, nu va putea conta pe 6 jucatori importanti. Alin Tosca si Junior Morais sunt suspendati din cauza numarului mare de cartonase galbene incasate, iar Andre Sousa, Kana Biyik si Dicko sunt accidentati.

In plus, Alexandru Maxim, unul dintre oamenii de baza ai lui Sumudica, a acuzat dureri la genunchiul drept dupa meciul cu Ankaragucu si are sanse mari sa rateze meciul programat sambata, de la ora 12:30.

"Din pacate, suntem cam decimati pentru etapa viitoare, cand n-avem 3-4 jucatori de baza, dar o sa intre Mirallas, imi vor mai intra din jucatori si sper ca si acolo sa facem o figura frumoasa", a declarat Sumudica, dupa meciul in urma caruia a ajuns lider in Turcia.

Gaziantep are 31 de puncte dupa primele 16 meciuri ale sezonului si este la egalitate cu Besiktas, care are un meci mai putin.