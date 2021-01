"Toata lumea spune ca e NEBUN!" Dezvaluiri din vestiarul lui Gaziantep! Cum isi motiveaza Marius Sumudica jucatorii 

Marius Sumudica are un sezon de vis in Turcia.

Echipa romanului este neinvinsa de 17 meciuri in toate competitiile, iar in campionat Gaziantep este pe locul 2, la 3 puncte in spatele liderului Besiktas.

Sumudica l-a impresionat pe unul dintre cei mai importanti jucatori ai echipei, care a oferit un interviu cotidianului turc Fanatik. Kevin Mirallas a vorbit despre calitatile tehnicianului, pe care il considera un motivator excelent.

"Toata lumea spune ca e nebun, dar este un tehnician inteligent. Foarte bun tactic, analizand perfect adversarii. Si e un excelent motivator. Am invins echipe mari in ultimele 7-8 partide, e normal sa se vorbeasca mereu despre Sumudica, pentru ca e bun. Toti vrem ca el sa ramana.

Uneori, antrenorii trebuie sa aiba un dialog dur cu fotbalistii. Nu e usor sa fii motivat si sa joci la un nivel ridicat din trei in trei zile. Sumudica se descurca bine si la acest aspect", a declarat atacantul in varsta de 33 de ani.

Kevin Mirallas este unul dintre starurile lui Gaziantep, in trecut evoluand pentru Everton, Fiorentina si Olympiakos.