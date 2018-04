Si-au amintit ca il au si pe Ivan! Atacantul a jucat primele minute in Rusia dupa o luna si jumatate! Ce s-a intamplat in meciul cu CSKA

Andrei Ivan a bifat primele minute pentru FC Krasnodar dupa o luna si jumatate. A fost doar al doilea meci in care aceasta joaca in 2018.

Andrei Ivan a bifat 5 minute pe teren in meciul pierdut de FC Krasnodar in fata lui CSKA Moscova, scor 1-2. Romanul a fost introdus in minutul 85 si nu a avut reusite notabile.



Krasnodar a condus cu 1-0 (Gazinskyi, minutul 53), dar CSKA a intors scorul in deplasare si a castigat cu 2-1, prin golurile mercate de Musa (73 si 85).



Andrei Ivan are 25 de minute jucate in intregul sezon la Krasnodar, formatie care ocupa locul 5 in campionatul Rusiei, cu 47 de puncte dupa 27 de etape. Lokomotiv e lider, cu 56 de puncte si un meci mai putin.