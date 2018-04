A fost fortat sa plece? Wenger a vorbit prima data despre finalul aventurii de 22 de ani la Arsenal // Atletico Madrid - Arsenal, joi la PRO X

Arsenal - Atletico Madrid se vede joi seara la PRO X, de la 22:00

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Arsene Wenger isi traieste ultimele meciuri la Arsenal. Decizia a fost luata, iar aventura lui Wenger pe Emirates ajunge la final, dupa 22 de ani, insa nu e clar daca initiativa i-a apartinut lui antrenorului francez sau daca oamenii din conducere l-au fortat sa plece.

Wenger s-a ferit sa dea un raspuns clar. "Voi spune mai multe la finalul sezonului, deocamdata trebuie sa ne concentram la meciurile pe care le mai avem de jucat."

"Cred ca ceea ce am facut aici intra in istorie, daca ne uitam la numarul de meciuri din Premier League, FA Cup si serile europene."

"Ne-am propus de la inceput sa construim pe o structura sanatoasa si daca vedem rezultatele, eu zic ca am facut treaba buna impreuna."

Pentru Wenger, ultima mare provocare este Europa League. In 22 de ani, Wenger nu a reusit sa aduca un trofeu european in vitrina lui Arsenal, acum mai are trei meciuri pana la trofeul Europa League.

Arsenal joaca in semifinale cu Atletico Madrid. Prima mansa e joi, de la ora 22:00, in direct la PRO X.

Arsenal a castigat astazi meciul cu West Ham, scor 4-1, si e pe locul 6 in campionat.