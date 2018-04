Gestul care arata clasa lui Messi! Ce i-a spus lui Iniesta, in momentul in care jucatorii Barcelonei au fost chemati sa ridice Cupa

Andres Iniesta a ridicat probabil ultima sa Cupa a Spaniei castigata in tricoul Barcelonei. Catalanii au batut-o aseara pe Sevilla cu 5-0.

