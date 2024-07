La PAOK este așteptat în următoarele zile atacantul rus Fedor Chalov (26 de ani), de la CSKA Moscova.

Chalov, golgheterul sezonului 2018/2019 din Rusia, care a marcat 16 goluri în precedenta stagiune, a ajuns la un acord cu PAOK Salonic. Rusul va semna un contract pe trei sezoane și va încasa la campioana Greciei un salariu anual de 1,3 milioane de euro, anunță gazzetta.gr.

Transferul lui Fedor Chalov la PAOK ar urma să se realizeze în schimbul sumei de 3 milioane de euro, atât cât este clauza sa de reziliere pentru ofertele venite din Europa.

Chalov (8 meciuri și 3 goluri la naționala Rusiei) a jucat aproape întreaga carieră la CSKA Moscova, unde a strâns 262 de meciuri, 89 de goluri și două trofee, Cupa și Supercupa Rusiei. În 2022 a fost împrumutat pentru cinci luni în Elveția, la FC Basel, unde a înscris de 4 ori în 16 apariții.

Rămâne de văzut dacă Fedor Chalov va primi viza rapid și va putea fi înregistrat pentru turul 2 preliminar din Liga Campionilor, fază în care echipa lui Răzvan Lucescu se va duela cu Borac Banja Luka, pe 24 și 31 iulie.

Chalov vs Real Madrid

I had to mention his goal against Real for the memory, a goal that confirms my explanations in this thread. Fedor is impressive when stationary, effortlessly creating shooting angles in the most beautiful ways.#Chalov #RealMadrid pic.twitter.com/BsF2UAOceu