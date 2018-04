"Sa fie clar acest lucru! Nu e genul meu sa fac asa ceva". Simona Halep a pus si ea punctul pe i dupa victoria cu Elvetia

Simona Halep a adus calificarea Romaniei in Grupa Mondiala I, dupa ce a invins-o astazi pe veterana Patty Schnyder.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

La finalul meciului care i-a adus Romaniei victoria contra Elvetiei, Simona Halep a tinut sa transmita ca Florin Segarceanu este cel care ia toate deciziile in cadrul echipei, iar jucatoarele sunt cele care "isi fac treaba pe teren".

"Nu eu am ales echipa, sa fie clar acest lucru. Chiar daca as putea sa fac acest lucru, nu e genul meu. Sunt liderul echipei, dar niciodata nu am spus ce sa faca celelalte fete. Domnul capitan a ales echipa si se pare ca a ales-o foarte bine. El a venit cu aceste idei, noi doar le-am respectat si ne-am facut treaba pe teren", a spus Halep, citata de Telekom.

Florin Segarceanu a decis ca Simona Halep si Irina Begu sa joace meciurile de simplu ale intalnirii cu Elvetia, ba chiar initial si pe cel de dublu. Dupa ce Romania a facut 3-0 si a obtinut calificarea, Segarceanu le-a desemnat pe Sorana Cirstea si Miki Buzarnescu sa joace ultimul meci, de dublu, fara miza.