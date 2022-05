Românul care joacă în Spania visează să califice naționala la EURO 2024 și să se lupte cu granzii din La Liga: „Avem o grupă accesibilă!” Ce îi lipsește din România   

Crescut la echipele de juniori ale lui Villarreal, Andrei Rațiu a semnat cu gruparea din a doua ligă spaniolă în vara anului trecut, din postura de jucător liber de contract. Tânărul fotbalist român s-a integrat rapid în noua echipă, acolo unde este unul dintre cei mai constanți jucători, având 32 de meciuri jucate în acest sezon.

Prestațiile sale bune l-au adus și în atenția selecționerilor, astfel că Mirel Rădoi s-a bazat pe el la Jocurile Olimpice de la Beijing, acolo unde a jucat în două dintre meciurile naționalei U23. Ulterior, selecționerul s-a bazat pe el și la naționala mare a României, unde a debutat în luna septembrie, în duelul cu Islanda, câștigat de “tricolori” cu 2-0.

Andrei Rațiu vrea să se dueleze cu granzii din La Liga: „E o chestiune de timp!” Ce idol are românul



Într-un interviu realizat cu ajutorul La Liga, la care Sport.ro a participat, Andrei Rațiu a dezvăluit ce obiective are pe plan personal, punctând care crede că sunt calitățile care l-au făcut să devină un jucător constant la Huesca. Totodată, fundașul a spus că își dorește să joace în La Liga din sezonul următor.

Fotbalistul a dezvăluit ce îi lipsește cel mai mult din România, dar și care sunt jucătorii pe care îi are drept idoli.

„Motto-ul Huescăi (n.r. Fideli pentru totdeauna, fără să cedăm) înseamnă să continui să lupți și să nu te dai bătut niciodată. Cred că trebuie să lupți până la final și să facem tot ce ține de noi.

Sunt aproape 20 de ani în Spania, practic aici am crescut, sunt extrem de fericit, însă ce îmi lipsește cel mai mult din țară sunt bunicii mei, care se află acolo, îmi este dor de ei.

Am contract cu Huesca încă doi ani, mai sunt trei meciuri din campionat de jucat, încercăm să scoatem cele mai bune rezultate posibile. La nivel personal, vreau să închei sezonul bine și să mă pregătesc cât mai bine pentru a juca în Nations League, care va începe fix după ultimul meci din campionat.

Am început la Jocurile Olimpice, am jucat la un nivel înalt, apoi am semnat cu Huesca, știam că există competiție pe post, astfel că trebuia să mă pregătesc bine. Am jucat aici câteva meciuri și am primit oportunitatea de a fi convocat la naționala României, sunt mulțumit, sunt fericit să am un nivel bun și sper să rămână așa lucrurile mulți ani.

Nivelul din Segunda e înalt, jucătorii sunt fizici, extrem de tehnici, e un campionat extrem de dur și cu multă competitivitate. Joc în special în apărare și cred că am evoluat extrem de mult în acest an”, a declarat Andrei Rațiu.

Întrebat dacă se gândește să se întoarcă la Villarreal, dar și despre posibilitatea de a juca în prima ligă spaniolă, Rațiu a spus: „Ar fi lipsă de respect pentru clubul la care sunt să spun asta, sunt fericit aici, joc și vom vedea ce îmi pregătește fotbalul pentru anii următori. Cred că e o chestiune de timp, suntem aici, ne luptăm, anul acesta nu s-a putut, sperăm ca în sezonul viitor să putem promova și să joc în La Liga cât mai repede”.

„În principal fizicul, dar contează și partea mentală, trebuie să fii puternic pentru a-ți corecta greșelile și să continui pentru a-ți atinge obiectivele în următorul meci”, a declarat jucătorul întrebat despre calitățile care l-au ajutat să devină constant.

Idolul său este Ronaldinho, după cum recunoaște chiar el, însă mai apreciază un jucător legendar care evoluează pe postul pe care evoluează și el: „Da, de mic jucam extremă și mă uitam mereu la Ronaldinho, rămân cu el ca idol, iar pe postul meu, cel mai bun aș spune Dani Alves”.

un milion de euro este cota lui Andrei Rațiu conform Transfermarkt.

32 de meciuri a bifat fundașul român în acest sezon, având și două assist-uri.

60 de meciuri a jucat Rațiu pentru echipa a doua a lui Villarreal, în timp ce la prima echipă a disputat un singur meci, cu Valencia, în sferturile de finală Europa League, 0-2, în 2019.

Huesca se află pe locul 11 în Segunda Division, având 51 de puncte obținute în 39 de meciuri jucate.

Andrei Rațiu, gata să se lupte pentru a califica naționala la EURO 2024



Fundașul a fost convocat și de Edward Iordănescu pentru meciurile amicale din martie, fiind integralist în duelul cu Grecia, 0-1, în timp ce în meciul cu Israel, 0-0, a fost lăsat pe banca de rezerve.

Andrei Rațiu a vorbit despre prezența la națională și a spus că își dorește să califice România la Campionatul European din 2024, iar pentru asta e nevoie ca “tricolorii” să obțină rezultate cât mai bune în Nations League. Fotbalistul a comentat și programul aglomerat al naționalei în luna iunie, punctând care sunt aspectele care pot aduce calificarea mult visată.

„Am fost aproape să ne calificăm în Qatar, nu am știut să gestionăm locul secund, pe teren propriu. Avem o șansă pentru a merge la Euro, cred că avem o grupă accesibilă, ne vom lupta, au trecut ceva ani de când echipa nu a mai jucat la un turneu final și trebuie să dăm totul pentru a participa din nou.

Chiar după ce se termină sezonul vor fi 4 meciuri consecutive cu naționala, vor fi dificil de abordat, în special din punct de vedere mental, pe lângă partea fizică. Trebuie să fim extrem de concentrați, dar nu trebuie să ne uităm la rivali, ci la noi, să fim o echipă competitivă și să ne luptăm cu ei, ca întotdeauna”, a adăugat fotbalistul român.

Rațiu a fost întrebat și despre jucătorii români și dacă crede că aceștia ar putea face față într-un campionat precum cel al Spaniei. Fundașul a avut cuvinte de laudă la coechipierii pe care i-a întâlnit la națională, despre care a spus că ar face față în Spania.

„Da, dintre cei cu care m-am întâlnit la națională, sunt câțiva care joacă în Serie A sau la echipe din afară. Cred că oricare dintre ei ar putea juca foarte bine în Spania. Aș putea da un nume, însă cred că oricare dintre ei ar putea face față”.