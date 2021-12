"Tata muncea în construcții, mama în bucătăria unui restaurant". Drumul lui Andrei Rațiu în fotbal n-a fost pavat cu roze

Acesta a devenit și om de bază în naționala în mandatul lui Mirel Rădoi. Chiar și așa, viața lui nu a fost mereu roz. El și-a povestit copilăria.

”Primele mele amintiri sunt cu bunicii mamei. Aveam 4 ani când am rămas cu fratele meu, cu doi ani mai mic, la Aiud. Părinții au plecat în Spania pentru o viață mai bună, cum se spune. Mai veneau uneori să ne vadă.

Am făcut în țară doar grădinița și clasa I. Apoi, când eu aveam 6 ani, mama și tata ne-au adus cu ei în Spania, pe mine și fratele meu. În Aguaviva, o localitate cu vreo 600 de locuitori, din Teruel, Aragon. Tata muncea în construcții, iar mama în bucătăria unui restaurant. Prima amintire din fotbal o am totuși din țară, unde băteam mingea pe stradă în Aiud.

Am făcut doi ani fotbal în sală! Futsal! Așa am fost remarcat de Andorra CF, un club de fotbal la vreo 30 km distanță de casă. Tot din Teruel, nu Andorra din Principat! M-am bucurat tare că pot începe fotbalul în Spania, dar pentru familie a fost tare greu. Mama mă ducea și mă aducea de la antrenamente zi de zi, 30 de kilometri, se chinuia mult…”, a povestit Rațiu, pentru Playsport.

Fundașul a vorbit și despre integrarea în fotbalul spaniol, povestind cum a ajuns la Villareal.

”M-am integrat foarte ușor în Spania, că eram copil și te adaptezi repede când ești mic, îți dai seama. La turneul de la Zaragoza m-au văzut scouterii lui Villareal și m-au monitorizat până în vară, la final de sezon, când m-au chemat să dau probe. Le-am trecut și așa am început la Villareal C, a treia echipă a clubului, de juniori. M-am mutat din Aragon în Castellon.

”Am făcut totul pentru fotbal”

Toată familia s-a mutat pentru mine în Castellon. Părinților și fratelui nu le-a fost ușor, dar au crezut în mine. Când am ajuns, vreun an de zile a fost cumplit, ai mei nu aveau de lucru, așa că tata a început să facă naveta la Madrid, muncea în construcții câte o săptămână și venea când putea acasă, la finaluri de săptămână.

Am făcut orice și totul pentru fotbal, cred că ăsta a fost secretul de la bun început! Uite, eu jucam extremă dreapta. La Villareal C, eram mijlocaș central și chiar extremă stânga! Am tăcut și am jucat, mi-am văzut de treabă și de plăcerea asta mare a mea, fotbalul. Mai jucam și extremă dreapta uneori.

Când el era antrenor la Villareal B, echipa secundă, m-a observat și i-a plăcut de mine, așa că m-a chemat la lot, dar să joc… fundaș dreapta! A patra poziție era deja. Dar nu a fost nicio problemă, a avut ochi bun! Și așa m-am consacrat fundaș dreapta. În 2019, când Calleja a devenit antrenor principal la Villareal, am debutat pentru seniori în Europa League”, a adaugat acesta.

Rațiu nu a uitat nici experiența din Olanda, de la Ado Den Haag, acolo unde a fost împrumutat de Villareal.

”Mereu am fost strigat, de toată lumea, Andrei. E greu tare să pronunți Rațiu în spaniolă. Ai văzut că și comentatorii de la tv, acum, tot așa îmi spun. În plus, Andrei e un nume rar în Spania și mă deosebea.

”Nu aș schimba nimic”

Împlinisem 22 de ani, cel mai sigur era să merg în Segunda Division și să joc, dar fotbalul din prima ligă olandeză propunea un stil frumos, rapid, cu contraatacuri. Am zis că poate fi o experiență în plus, iar pentru Spania e vreme oricând. Și, fiind vorba de o ofertă de împrumut pe jumătate de an, am acceptat Den Haag. A fost interesant dar greu pentru că situația clubului era una dificilă.

S-au scris multe deja legat de transferul meu de la Huesca în alte părți, dar nu aș schimba nimic din ce am făcut până acum în carieră și sunt un tip răbdător, vreau să devin o valoare sigură în Segunda Division și apoi mergem mai departe! Cu calm și echilibru, cam așa văd eu că o să vină și etapa următoare în carieră”, a mai povestit Rațiu, pentru sursa mai sus citată.