Andrei Rațiu semnează și va juca în La Liga! Toate detaliile transferului

Internaționalul român se va transfera la Rayo Vallecano, care e gata să plătească 500.000 de euro pentru 50 la sută din drepturile federative ale jucătorului.

Celelalte 50 de procente vor fi deținute de Villarreal, clubul la care l-a crescut pe Rațiu și care l-a cedat gratis la Huesca în urmă cu două sezoane.

Potrivit informațiilor furnizate de presa iberică, Rațiu va semna un contract valabil pe patru ani cu echipa din La Liga, unde ar putea debuta pe prima scenă din Spania.

În perioada petrecută la Villarreal, Rațiu a fost în lotul primei echipe și a prins câteva meciuri din postura de rezervă, dar nu și-a făcut niciodată debutul în campionat.

