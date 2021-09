Andrei Rațiu, lăudat de AS după prestația din meciul Islanda - România: ”Noul Cosmin Contra”

Andrei Rațiu a fost lăudat de presa din Spania, după prestația din duelul Islanda -România.

Fotbalistul transferat de Huesca a debutat în echipa națională mare, după ce a fost component al naționalei Olimpice, în august. Fundașul dreapta a fost lăudat de AS pentru jocul său din meciul Islandezii.

”Este noul Cosmin Contra al fotbalului românesc. Fotbalistul crescut în Teruel a fost decisiv în victoria României cu Islanda. El a debutat ca titular în prima reprezentativă” au titrat cei de la AS, făcând referire la tânărul fundaș, care a evoluat până în această vară la Villareal.

Imediat după meciul cu Islanda, Andrei Rațiu a vorbit despre onoarea de a juca în echipa națională: ”M-am simţit bine. Credeam că o să fiu mai nervos, dar am fost foarte liniştit şi am putut juca bine. Pentru asta am venit, să joc. Am fost liniştit, aşa cum sunt eu de obicei”.

Și Mirel Rădoi l-a lăudat pe Rațiu: ”Convocarea lui Raţiu nu a fost una dificilă pentru mine, chiar dacă multă lume nu îl cunoştea”.