Romanii si-au uimit echipele de club! Jucatorul lui Radoi care poate prinde un transfer tare dupa Romania - Anglia la EURO U21: vor sa-l dea cu 5 milioane de euro

Romania U21 a invins Anglia, iar ofertele au inceput sa vina pentru jucatorii romani.

Victoria Romaniei in fata Angliei in al doilea meci disputat in faza grupelor de pustii lui Radoi a facut ca jucatorii de la nationala U21 sa intre in atentia marilor echipe si sa primeasca tot felul de oferte.

Pe lista celor care pot prinde un transfer important dupa prestatia buna a Romaniei la EURO U21 este si Vlad Dragomir.

Acesta a fost cumparat in urma cu un an de Perugia de la Arsenal, iar acum italienii spera sa-l poata vinde pe o suma destul de mare.

Potrivit Calciogrigo, Perugia intentioneaza sa obtina 5 milioane de euro pentru romanul in varsta de 20 de ani.

Vlad Dragomir a debutat la EURO U21 in partida cu Anglia. El a fost trimis in teren de Mirel Radoi in minutul 74, inlocuindu-l pe Dennis Man.

Dragomir nu este singurul roman legitimat la un club din Italia care se poate transfera dupa Campionatul European de tineret. Potrivit informatiilor SPORT.RO, George Puscas poate ajunge la o echipa din Premier League.