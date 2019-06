ITALIA U21 - BELGIA U21 si SPANIA U21 - POLONIA U21, de la 22:00: ultimele meciuri din grupa A de la EURO U21! Se decide o posibila adversara a Romaniei in semifinale

Urmarim si comentam impreuna ultimele partide din GRUPA A de la EURO U21 pe www.sport.ro!

Ultimele partide din Grupa A de la EURO U21 se desfasoara in aceasta seara, incepand cu ora 22:00. In acest moment, Polonia este pe primul loc, cu 6 puncte, urmata de Italia si Spania, ambele cu cate 3 puncte.

In meciurile de diseara, Italia intalneste Belgia, ultima clasata, in timp ce Polonia se dueleaza cu Spania.

In acest moment, oricare dintre primele trei echipe clasate poate castiga grupa.

Clasamentul acestei grupe ne intereseaza in mod direct, pentru ca, in cazul in care Romania U21 se califica din postura de loc 2 in grupa C, va intalni castigatoarea grupei A in semifinale.

Pana acum, Polonia a reusit sa invinga cu 3-2 Belgia si cu 1-0 Italia, in timp ce Spania a invins Belgia cu 2-1, insa a fost invinsa de Italia cu 3-1.

In cazul in care Italia invinge Belgia, iar Spania invinge Polonia, toate cele trei echipe vor avea cate 6 puncte in clasament, iar castigatoarea grupei A va fi decisa in functie de meciurile directe.

Clasamentul GRUPEI A

1. Polonia U21 - 6 puncte (+2)

2. Italia U21 - 3 puncte (+1)

3. Spania U21 - 3 puncte (-1)

4. Belgia U21 - 0 puncte (-2)