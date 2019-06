Singura femeie antrenor la o echipa de baieti face minuni la Brasov. Secretul? "Ies cu ei la strand si la gratare", spune doamna de 53 de ani.

Femeia antrenor nu are rival in Brasov la juniori. Echipele antrenate de ea au castigat 6 titluri. Doamna Lucia Ghioc are 53 de ani si nu ezita sa se bage la joc!