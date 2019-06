Florinel Coman nu a fost omul meciului! Englezii au dat note jucatorilor dupa Romania - Anglia 4-2 la EURO U21: cat au primit elevii lui Radoi

Romania ocupa locul 1 in Grupa C la EURO U21!

Englezii nu l-au vazut pe Florinel Coman ca fiind cel mai bun roman de pe teren. Dupa parerea jurnalistilor britanici, George Puscas, cel care a inscris primul gol al Romaniei a fost cel mai bun jucator al nationalei noastre.

Publicatia DailyMail a facut analiza amanuntita a jocului, iar George Puscas s-a ales cu cea mai mare nota, 8.5. De partea cealalta, Florinel Coman, autor a doua goluri, a primit 7.5 din partea britanicilor.

Daca toti romanii, in afara lui Dragomir, intrat in minutul 73 in locul lui Man, au primit numai note de 7 si peste 7, nota maxima in randul englezilor a fost 7, obtinuta numai de Foden. In rest, jucatorii lui Aidy Boothroyd au fost notati cu 5 si 6.

George Puscas a primit 8.5

ROMANIA: Radu - 7; Manea - 7, Nedelcearu - 7, Pascanu - 7, Stefan - 7; Baluta - 7, Cicaldau - 7, Man 7 (Dragomir intat in locul lui Man in min.73 - 6), Hagi - 8 (Nedelecu intrat in locul lui Ianis in min. 88 nu a fost notat), Ivan - 8 (Coman min. 62 - 7.5), Puscas - 8.5.

ANGLIA: Henderson - 6; Kenny - 5, Clarke-Salter - 5, Tomori - 5, Dasilva - 5 (Abraham min.77 nu a fost notat), Maddison - 5, Dowell - 6, Mount - 6, Gray - 6, Calvert-Lewin - 6, Barnes - 5 (Sessegnon min. 46 nu a fost notat), Foden (intrat in min. 57) - 7.

Romania a invins Anglia in al doilea meci din Grupa C disputat de nationala antrenata de Mirel Radoi la EURO U21 din Italia si San Marino.

George Puscas a inscris primul gol al partidei, in minutul 76, din penalty. Ulterior, romanii si englezii au marcat concomitent, iar in cele din urma, Florinel Coman a dat loviturile decisive pentru scorul final 4-2, in minutele 88 si 90+3.