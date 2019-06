Adi Mutu nu iarta nimic dupa meciul Romania - Anglia de la EURO U21! Avertisment pentru pustii lui Radoi: jucatorul pus la zid de fostul fotbalist al Nationalei

Romania a invins Anglia cu 4-2 la EURO U21 si e foarte aproape de calificarea in semifinalele competitiei din Italia si San Marino.

Totusi, chiar daca victoria minunata a tinerilor lui Mirel Radoi i-a facut pe romani sa exclame ca avem o noua Generatie de Aur, Adrian Mutu a vazut greseli destul de grave in ceea ce-i priveste pe fundasi si l-a criticat pe Florin Stefan, fundasul stanga.

Cu toate astea, Mutu crede ca nationala U21 are sanse mari sa castige trofeul.

"Sunt bucuros pentru rezultat. Aceasta generatie e una foarte, foarte buna si sunt sigur ca se va califica. Sincer, executiile fotbalistilor m-au surprins cel mai mult. Au fost 14 minute in care s-a intamplat ceva ce rar vezi intr-un meci de fotbal. Anglia mi-a placut, e o echipa tehnica.

In generatia noastra, nu au fost jucatori de aceeasi valoare. In afara de fundasul stanga, Stefan, toti au valoare importanta, sunt jucatori de mare perspectiva. OK, si Stefan are valoare. E o echipa care se bazeaza pe executiile anumitor jucatori.

Mirel este un motivator foarte bun, are un rol important. Meritul lui e ca a facut o schimbare importanta. O preluare cum a facut si un sut la vinclu, nu l-am vazut facand asa ceva in campioant. Sper sa castigam acest campionat, avem culoar. Sunt lucruri care ne ies. Am dat gol, am luat gol, am dat gol, am luat gol, am dat gol, au avut bara si a scos Radu doua ocazii. Astea nu le analizam, daca vrem sa fim corecti? Au fost greseli la fundasii centrali. Mirel cu siguranta le-a vazut. Au fost greseli mari. Noi am avut un portar foarte mare", a declarat Adrian Mutu la DigiSport.

Calcule pentru semifinale

Romania se poate califica in semifinalele competitiei si de pe locul secund in grupa. Chiar daca pierdem cu Franta, putem obtine calificarea din postura celui mai bun loc 2, gratie golaverajului nostru foarte bun +5.

In cazul in care batem Franta sau facem egal, vom castiga grupa si vom juca cu cea mai buna echipa din gupa B, Germania.

Daca Franta ne invinge, ne putem califica din postura de cel mai bun loc 2, vom juca impotriva castigatoarei din grupa A, care se decide sambata seara intre Polonia, Italia si Spania.