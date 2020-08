Revenit in Bundesliga, Alexandru Maxim e BLOCAT la Mainz! Ce se intampla cu mijlocasul: nemtii au facut anuntul

Alexandru Maxim (30 de ani) a revenit la Mainz dupa ce sezonul trecut a fost imprumutat la Gaziantep.

Internationalul roman a avut parte de un sezon foarte bun in Turcia sub comanda lui Marius Sumudica si antrenorul roman si-ar fi dorit sa il pastreze in continuare.

Maxim a revenit la Mainz, echipa cu care mai are contract pentru inca un sezon si se pare ca acolo va ramane.

Nemtii de la Kicker anunta ca nicio echipa nu este dispusa sa plateasca suma ceruta de Mainz in acest moment si mai mult, sa ii plateasca salariul pe care il are in prezent.

Conform sursei citate, Mainz nu se mai bazeaza pe serviciile romanului, insa cu toate acestea ar putea sa ramana cu el pentru sezonul urmator.

3 milioane de euro a platit Mainz pentru Maxim in 2017, cand a fost adus de la Stuttgart.

7 goluri si 2 pase decisive a reusit mijlocasul in acest sezon la Gaziantep.