"Va merge in Germania. Nimeni nu stie ce se va intampla!" Alex Maxim, in fata ultimului meci la Gaziantep! Sumudica deja ii duce dorul

Alexandru Maxim (30 de ani) mai are un an de contract cu Mainz, formatie din Bundesliga.

Maxim a fost imprumutat de Mainz la Gaziantep, la inceputul acestui an. Internationalul roman s-a integrat perfect sub comanda lui Marius Sumudica si a fost unul dintre cei mai importanti jucatorii ai turcilor in partea secunda a sezonului.

7 goluri si 2 pase decisive a reusit Maxim in tricoul lui Gaziantep, insa astazi va juca ultima partida in tricoul turcilor. Gaziantep evolueaza in ultima etapa la Yeni Malatyaspor si dupa aceasta partida Maxim va reveni in Germania, unde mai are contract inca un sezon cu Mainz.

Acest lucru a fost confirmat si de Marius Sumudica si acesta spune ca nu stie daca Gaziantep va face o noua oferta pentru Maxim:

"Maxim vrea sa ramana la Gaziantep. Pe mine, pe noi ne-a ajutat extraordinar si imi doresc sa continuam. Dar ce se va intampla nu stie nimeni. Mai avem meciul cu Yeni Malatya, apoi luam vacanta. Alex va merge in Germania si apoi vom vedea ce se intampla", a spus Marius Sumudica pentru Digi Sport.

Maxim a fost cumparat de Mainz in 2017, de la Stuttgart, in schimbul a 3 milioane de euro. 140 de meciuri a jucat Maxim in Bundesliga pentru cele doua echipe. 14 goluri si 27 de pase decisive sunt cifrele internationalului roman din Germania.