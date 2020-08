Legenda "Craiovei Maxima" condamna atitudinea CFR-ului fata de juniori:" Daca in 5 ani de zile nu iti da un jucator pentru prima liga, ar trebui sa ii impusti pe toti de la centru"

Aurel Ticleanu considera ca CFR Cluj nu a investit destul intr-un centru de juniori.

Fostul oficial de la Craiova a declarat ca CFR a castigat multi bani in ultimii ani, datorita performantelor obtinute, dar a preferat sa cumpere jucatori de afara, in loc sa creasca fotbalisti romani.

"Din pacate e vorba de cluburi consecrate. De exemplu CFR si nu as vrea ca aici sa se interpreteze ca eu fiind oltean as avea ceva contra celor de la Cluj. Dar as pune o intrebare. Cate titluri a castigat CFR in ultimii 10-15 ani?Si pune drepturile din televiziune, care daca s-ar fi indreptate catre academia lor, nu ar mai fi scos acum jucatori dupa 2 minute. Pentru ca daca la 2 milioane cat castiga ei pe merit, ca si isi castiga pozitia singuri in clasament. Inseamna 200 de mii de euro pentru un centru, daca in 5 ani de zile nu iti da un jucator pentru prima liga ar trebui sa ii impusti pe toti de la centru. Nu este mai bine sa crestem jucatorii, ca de aia am facut o gramada de competitii la Federatie", a declarat Aurel Ticleanu pentru PRO X.