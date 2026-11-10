Florinel Coman a fost convocat de Gică Hagi în lotul naționalei României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia.

Fostul jucător de la FCSB a fost întrebat dacă ar fi posibilă o revenire la formația patronată de Gigi Becali în această iarnă sau în vara anului viitor, când înțelegerea sa cu Al-Gharafa ajunge la final.

Bogdan Lobonț, sfat pentru Florinel Coman: „Asta ar trebui să facă”

Bogdan Lobonț și Robert Niță au fost invitații lui Andrei Grecu în ediția de marți (10 noiembrie) de la VOYO SPORT LIVE și a dezbătut subiectul unei posibile reveniri a lui Florinel Coman la FCSB.

Fostul portar de la Fiorentina și AS Roma a explicat că în cazul unei reveniri a lui Coman în România, aripa stânga ar trebui să ridice cu mult nivelul echipei la care merge.

„Nu pot să zic să nu se întoarcă în țară (n.r. Florinel Coman), dar dacă se întoarce ar trebui să ridice nivelul. Jucătorii care vin din afară înapoi în țară ar trebui să fie printre primii care să ridice nivelul celorlalți, pentru că ei deja știu cum se lucrează la echipele din afară, știu care sunt metodele de pregătire, știu care sunt cerințele de acolo.

Practic, jucătorii care se întorc în țară ar trebui să îi tragă pe ceilalți la nivelul lor, să îi ajute să crească, nu să coboare ei nivelul fotbalului care este la noi în țară.

Și eu m-am întors de la Fiorentina în țară, am venit la Dinamo, ca să joc la echipa națională, dar m-am întors cu un scop să îi trag pe ceilalți după mine, e foarte simplu.

Dacă vorbim de Florinel Coman, eu cred că s-ar întoarce de dor în campionatul României.

Dacă face asta, cum a făcut-o Drăguș, da! S-a întors să își repună carierea pe un drum mai bun, dar datoria lui este să le ridice nivelul celorlalți jucători de la FCSB”, a spus Bogdan Lobonț, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

63 de goluri și 62 de pase decisive în 233 de meciuri sunt cifrele lui Florinel Coman în tricoul lui FCSB.

Jucătorul de aripă stânga a ajuns la 28 de ani și este cotat la trei milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.