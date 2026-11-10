Florinel Coman a fost convocat de Gică Hagi în lotul naționalei României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia.
Fostul jucător de la FCSB a fost întrebat dacă ar fi posibilă o revenire la formația patronată de Gigi Becali în această iarnă sau în vara anului viitor, când înțelegerea sa cu Al-Gharafa ajunge la final.
Bogdan Lobonț, sfat pentru Florinel Coman: „Asta ar trebui să facă”
Bogdan Lobonț și Robert Niță au fost invitații lui Andrei Grecu în ediția de marți (10 noiembrie) de la VOYO SPORT LIVE și a dezbătut subiectul unei posibile reveniri a lui Florinel Coman la FCSB.
Fostul portar de la Fiorentina și AS Roma a explicat că în cazul unei reveniri a lui Coman în România, aripa stânga ar trebui să ridice cu mult nivelul echipei la care merge.
„Nu pot să zic să nu se întoarcă în țară (n.r. Florinel Coman), dar dacă se întoarce ar trebui să ridice nivelul. Jucătorii care vin din afară înapoi în țară ar trebui să fie printre primii care să ridice nivelul celorlalți, pentru că ei deja știu cum se lucrează la echipele din afară, știu care sunt metodele de pregătire, știu care sunt cerințele de acolo.
Practic, jucătorii care se întorc în țară ar trebui să îi tragă pe ceilalți la nivelul lor, să îi ajute să crească, nu să coboare ei nivelul fotbalului care este la noi în țară.
Și eu m-am întors de la Fiorentina în țară, am venit la Dinamo, ca să joc la echipa națională, dar m-am întors cu un scop să îi trag pe ceilalți după mine, e foarte simplu.
Dacă vorbim de Florinel Coman, eu cred că s-ar întoarce de dor în campionatul României.
Dacă face asta, cum a făcut-o Drăguș, da! S-a întors să își repună carierea pe un drum mai bun, dar datoria lui este să le ridice nivelul celorlalți jucători de la FCSB”, a spus Bogdan Lobonț, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.
63 de goluri și 62 de pase decisive în 233 de meciuri sunt cifrele lui Florinel Coman în tricoul lui FCSB.
Jucătorul de aripă stânga a ajuns la 28 de ani și este cotat la trei milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
Poziția lui Florinel Coman
Întrebat dacă s-a gândit în ultima perioadă să revină în România pentru a evolua constant, Coman a răspuns ferm: „Nu!”. Ulterior, fostul șeptar de la FCSB a explicat: „Nu m-am gândit. Am contract până în vară. Nu m-am gândit nici dacă vreau să continui în străinătate. N-am jucat foarte mult, dar acum, în ultima perioadă, am reușit din nou să joc. Nici n-am avut timp să mă gândesc. Am fost dintr-o parte în alta”.
Coman: „Nu s-a pus problema niciodată ca Al Gharafa să mă lase să plec”
Coman a explicat prin ce a trecut în ultimele luni, a recunoscut că a vrut să schimbe echipa în vară, însă s-a lovit de refuzul clubului din Qatar.
„Am rămas la Al Gharafa pentru că nu s-a concretizat nimic. Nu s-a pus problema niciodată că mă vor lăsa să plec, dar interesul a fost clar din partea mea după acel meci din vară (n.r - la națională).
În vară nu am avut foarte multe minute jucate până la acea acțiune. Din fericire, am reușit să marchez atunci, să mă ridic la nivelul așteptărilor, iar după din nou am picat într-o alte stare pentru că n-am jucat foarte mult la echipa de club. Apoi, am revenit pe terne, mi s-au oferit mai multe minute, am reușit să marchez. Acum, am venit foarte bine pregătit mental. Avem aceste două meciuri și trebuie să ne montăm la munca de aici”, a mai spus Coman.
Florinel Coman: „Drăguș nu se va mai opri după primul gol. Eu la FCSB? Am contract”
Coman a fost întrebat și dacă mai ia în calcul să revină la FCSB, mai ales că Gigi Becali l-a dorit în vară, iar prietenul Denis Drăguș a semnat și el cu formația roș-albastră.
„Mă bucur pentru Denis că a luat această decizie. Este greu la început. Nu îi va ușor la început, dar e un băiat ambițios, foarte puternic. După ce va marca primul gol, nu se va opri și își va ajuta colegii.
Eu? V-am spus, am contract. Cât am contract, nu am ce să vă spun. Unde să plec?”, a mai spus Coman.
Coman: „Important e să sperăm până la capăt”
Coman a vorbit și despre cele două meciuri, cu Polonia și Bosnia, care vin după 4 eșecuri în Liga Națiunilor.
„Nu este o stare tocmai plăcută, dar mai sunt două meciuri și trebuie să ajungem montați la ora meciului pentru a obține o victorie. E clar suporterii că sunt supărați pe noi pentru că nu am reușit să le facem o bucurie. E clar că ne-am planificat altceva înaintea acestei grupe. Mai sunt două meciuri și important e să sperăm până la capăt.
Mister este la fel și ca antrenor, și ca selecționer. Nu este nicio diferență. Muncește foarte mult, are foarte multe idei. Important e să răspundem cu brio la ce ne cere. Important e să ajungem la momentul jocului pregătiți tactic, mental și fizic”, a mai spus Coman.