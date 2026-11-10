EXCLUSIV Gigi Becali taie în carne vie la FCSB: ”Șase o să plece! Îi dau afară!” + ”Cineva trebuie să răspundă”

Gigi Becali taie în carne vie la FCSB: ”Șase o să plece! Îi dau afară!” + ”Cineva trebuie să răspundă” Superliga
SPORT.RO
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Patronul fostei campioane pregătește schimbări la gruparea roș-albastră.

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FCSBSuperligaGigi Becali
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După ce a ratat play-off-ul în stagiunea precedentă, dar a salvat sezonul calificându-se în preliminariile Conference League, FCSB a începute modest și în sezonul curent. 

Echipa lui Laurențiu Reghecampf e pe opt la finalul turului cu 21 de puncte. În 15 runde, FCSB a consemnat șase victorii, trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Gigi Becali taie în carne vie la FCSB: ”Șase o să plece! Îi dau afară!” + ”Cineva trebuie să răspundă”

Având în vedere situația în care se află clubul său, Gigi Becali a dezvăluit că vor pleca oameni din departamentul de scouting, cei care au pus umărul la transferurile efectuate de roș-albaștri în ultimul timp.

”(n.r. despre departamentul de scouting) O să plece vreo șase inși. Adică o să dau afară vreo cinci-șase inși de acolo de la club. (n.r. E și Cernat printre ei?) Da! (n.r. Chiar dacă e legătura cu MM Stoica pe care o are. Nu contează?) Păi de ce să conteze? Cu atât mai mult! Trebuie să răspundă cineva. 

Dacă jucătorii care s-au luat sau hai, jucătorul, că ceilalți nu mai contează. Ca să aduci un jucător care te costă un milion, 500 de mii, trebuie să îl vezi bine. 

Și cine l-a văzut? Cernat, Alin Stoica, MM și cu Filip, dar Filip e un om prea cuminte. O să-l trimit acolo unde a venit prima dată, la echipa a doua. Nu că venim aici la prima echipă ca să ne distrăm. Hai să facem la prima echipă ca să ne distrăm! Nu! Nu mai merge așa!”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

Pe lângă plecări, Gigi Becali a adus și doi oameni noi în staff-ul tehnic al lui Laurențiu Reghecampf. La VOYO SPORT LIVE, a mărturisit că s-a înțeles cu fostul selecționer al României U21, Costin Curelea.

Iar potrivit gsp.ro, FCSB a bătut palma și cu Mihai Pintilii, care se întoarce la FCSB la mai bine de șase luni de la plecarea sa din martie 2026, odată cu ”principalul” de atunci, Elias Charalambous.

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Gigi Becali, intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

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