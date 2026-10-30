Veste excelentă pentru Hagi: „copilul“ său e apt de joc și îl scapă de o mare grijă

În această categorie a intrat și Florinel Coman (28 de ani). Pe fondul marginalizării sale, la Al-Gharafa (Qatar), fostul elev al lui Hagi a ieșit și din circuitul naționalei, în mandatul regretatului Mircea Lucescu, între octombrie 2024 – iunie 2026. A fost nevoie de instalarea lui Hagi în funcția de selecționer, pentru ca Florinel să revină sub tricolor. Și Coman n-a dezamăgit! La amicalele din iunie, cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), fostul star al FCSB-ului a primit câte 45 de minute și a marcat un gol, în al doilea test, cel de pe Stadionul Steaua.

De când a revenit în fruntea naționalei, Gheorghe Hagi (61 de ani) și-a pus mare încredere, mai ales în fotbaliștii pe care i-a lansat el sau la ascensiunea cărora a contribuit, după perioada de la Viitorul / Farul.

Chiar dacă a prins primele partide cu Hagi selecționer, în acest al doilea mandat, Coman a ratat meciurile din Nations League din septembrie și octombrie. A fost inclus în lotul lărgit, dar s-a accidentat fix înainte de debutul tricolorilor în această ediție a competiției.

Acum, înaintea ultimelor două etape, Hagi l-a inclus, din nou, pe Coman în lotul lărgit al stranierilor. Doar că, spre disperarea sa, Florinel s-a accidentat încă o dată. La începutul săptămânii, în meciul Al-Ahli Jeddah (Arabia Saudită) – Al-Gharafa, scor 2-1, în Champions League, Coman a marcat, dar a fost înlocuit, după 67 de minute. Motivul? O altă problemă medicală. Firește, această situație i-a amenințat prezența la națională, pentru partidele din noiembrie. Între timp însă, acest pericol a trecut.

Cei de la Al-Gharafa au publicat, astăzi, imaginile de la ultimul antrenament înainte meciului din campionat cu Qatar SC (diseară, ora 18:30). Și în filmarea arabilor se poate vedea că Florinel e apt și că s-a pregătit cot la cot cu colegii săi. Mai mult decât atât, pe afișul meciului din această seară a fost pusă chiar o fotografie cu Coman, semn că românul va fi inclus în lotul portughezului Pedro Martins.