CLASAMENT Ierarhia Ligii 2 după ce Metalul Buzău a făcut „remontada” cu Steaua

Ierarhia Ligii 2 după ce Metalul Buzău a făcut „remontada” cu Steaua Liga 2
Alexandru Hațieganu
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Metalul Buzău - Steaua București 2-1 a încheiat etapa a 13-a din Liga 2.

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Din articol

Metalul Buzău s-a impus pe teren propriu, scor 2-1, împotriva Stelei București în ultimul duel din etapa a 13-a, din Liga 2.

Metalul Buzău, „remontada” cu Steaua București

„Militarii” au deschis scorul rapid, în minutul 4, prin Alexandru Albu. Buzoienii au egalat în minutul 45+1 prin Geani Crețu și au stabilit scorul final al confruntării prin Nikolaos Baxevanos (82').

În urma victoriei obținute, Metalul Buzău a ajuns pe locul șapte în eșalonul secund, cu 24 de puncte. „Militarii” ocupă poziția a 16-a, cu 11 puncte.  

Metalul Buzău – CSA Steaua București 2-1

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Rezultatele etapei a 13-a din Liga 2

  • Chindia Târgoviște – SC Popești-Leordeni 4-1
  • Gloria Bistrița – Cetatea Suceava 3-1
  • CS Afumați – FC Bacău 1-1
  • Unirea Slobozia – CSM Olimpia Satu Mare 2-0
  • Metaloglobus București – CSC Dumbrăvița 1-0
  • CSC Șelimbăr – CSL Ștefăneștii de Jos 0-2
  • Concordia Chiajna – AFC ASA Târgu Mureș 5-0
  • FC Bihor Oradea – CSM Slatina 0-1
  • Știința Poli Timișoara – ACSM Reșița 0-0
  • CS Dinamo București – SCM Râmnicu Vâlcea 2-3
  • Metalul Buzău – CSA Steaua București 2-1
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