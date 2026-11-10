Metalul Buzău s-a impus pe teren propriu, scor 2-1, împotriva Stelei București în ultimul duel din etapa a 13-a, din Liga 2.

Metalul Buzău, „remontada” cu Steaua București

„Militarii” au deschis scorul rapid, în minutul 4, prin Alexandru Albu. Buzoienii au egalat în minutul 45+1 prin Geani Crețu și au stabilit scorul final al confruntării prin Nikolaos Baxevanos (82').

În urma victoriei obținute, Metalul Buzău a ajuns pe locul șapte în eșalonul secund, cu 24 de puncte. „Militarii” ocupă poziția a 16-a, cu 11 puncte.