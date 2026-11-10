Ce au făcut Dunărea Brăila şi CS Rapid Bucureşti în Liga Florilor

Într-o partidă din etapa a 10-a, HC Dunărea Brăila a învins-o pe HC Zalău cu scorul de 30-23 (14-14), în Sala ''Gheorghe Tadici'', după o primă repriză slabă şi una secundă mult mai bună.

Costinela Beatrice Raicea şi Valeria Kirdiaşeva au înscris câte 6 goluri pentru oaspete, iar portarul Bianca Tomina Curmenţ a avut 10 intervenţii.

CS Rapid Bucureşti a întrecut-p pe CS Minaur Baia Mare cu 32-27 (18-18), în Sala Rapid, într-un meci din etapa a 9-a.

Rapid a făcut diferenţa după pauză, condusă de Orlane Anila Kanor (7 goluri) şi Sara Ristovska (6). De la Minaur s-au remarcat Mille Tveit Porsmyr (7 goluri) şi Jessica Quintino Ribeiro (6).

Clasament:

1. CS Gloria Bistriţa 16 puncte (8 jocuri)

2. CSM Bucureşti 15 (8)

3. HC Dunărea Brăila 14 (10)

4. SCM Râmnicu Vâlcea 13 (9)

5. SCM Universitatea Craiova 13 (9)

6. CS Rapid Bucureşti 11 (9)

7. CSM Slatina 11 (9), scrie Agerpres.