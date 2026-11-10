Sosirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică a roș-albaștrilor părea că a rezolvat problemele din startul sezonului, însă, apoi, echipa patronată de Gigi Becali a suferit trei înfrângeri la rând, ultima pe teren propriu împotriva celor de la Corvinul Hunedoara (0-1).

În consecință, Becali anunță mai multe mișcări de trupe pentru perioada de mercato din iarnă. Pe lângă jucătorii pe care vrea să-i transfere, patronul FCSB va aduce și doi oameni în staff-ul tehnic, la cererea lui Laurențiu Reghecampf.

Gigi Becali anunță întăriri la FCSB

Este vorba despre Ionuț Stancu și Mihai Ianovschi, doi dintre colaboratorii lui Mirel Rădoi, scrie Fanatik.ro. Concret, Gigi Becali a discutat cu finul său, iar înțelegerea ar fi ca cei doi să lucreze la FCSB până când fostul selecționer va găsi o altă echipă.

În prezent, Mirel Rădoi este liber de contract, după ce a pregătit-o ultima oară pe Gaziantep, în Turcia. Despărțirea dintre cele două părți a avut loc în luna august.

„Păi, un om are. Reghe a spus că are nevoie de oameni. ‘Patroane, am nevoie de oameni’. Așa mi-a zis.

(…)

Eu nu făceam asta. Reghe mi-a zis că are Rădoi pe unul bun: ‘Vorbește cu Mirel dacă îl lasă, că vor să-l ia la Craiova’. Reghe a fost cu ideea că e bun unul, Ionuț. Nu știu, eu nu-l cunosc”, a spus Becali, conform sursei citate.

Ce s-a întâmplat în etapa #15 și cum arată Superliga înainte de pauza internațională

În această rundă, UTA - Petrolul s-a încheiat 0-1, FC Argeș a învins-o pe Dinamo cu 2-1, Csikszereda și ”U” Cluj au remizat alb, iar Farul - Rapid s-a încheiat 1-1 la Ovidiu, pe arena ”marinarilor”.

FCSB a fost înfrântă de Corvinul Hunedoara acasă, pe Arena Națională, scor 0-1, Sepsi OSK s-a impus cu 2-1 în fața lui FC Voluntari, iar CFR Cluj - Universitatea Craiova s-a terminat 0-0.

După 15 etape, Universitatea Craiova este lider cu 33 de puncte, urmată de Dinamo și Rapid, care completează podiumul cu 33 de puncte, respectiv 31. Petrolul e pe 4 cu 27 de puncte, ”U” Cluj, pe 5 cu 26p, iar Farul pe 6, cu 24p.

În subsolul clasamentului, Csikszereda este ”lanterna roșie” cu șase puncte, FC Voluntari e penultima cu opt puncte, iar Oțelul e antepenultima cu 13 puncte.