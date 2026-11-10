FCSB s-a declarat în mai multe rânduri nemulțumit de randamentul lui Aymen Boutoutaou, atacantul lateral adus în vară de la FC Sochaux pentru un milion de euro.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, îl vede însă pe Aymen Boutoutaou ca pe un jucător care poate face diferența în timpul celor 90 de minute.

Gigi Becali l-a făcut praf, dar îi mai dă o șansă. Are termen până în iarnă ca să-l convingă pe patron

La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, Gigi Becali a fost întrebat dacă îi oferă șansa atacantului lateral să convingă până în perioada de mercato din iarnă și a răspuns afirmativ.

Latifundiarul din Pipera a ținut, ulterior, să spună că Boutoutaou nu are forță și că nu e un jucător de contact, profil care îl interesează mai mult în clubul pe care-l patronează.

”(n.r. Mai are vreo șansă Boutoutaou până în iarnă să vă convingă?) E posibil! E posibil! La (n.r. meciul cu Rapid) mă gândesc. El nu e jucător de contact. El dueluri nu câștigă”, a spus Becali.

Boutoutaou este cotat la 800 de mii de euro de site-urile de specialitate și a semnat în vară un contract valabil până în vara lui 2029 cu fosta campioană a României, FCSB.

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