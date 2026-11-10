S-a încheiat prima parte a sezonului regulat, iar formația dirijată de Laurențiu Reghecampf a ratat locurile de play-off. FCSB e pe opt cu 21 de puncte, clasându-se la trei lungimi de Farul, ocupanta locului șase.

În runda #15 a Superligii României, fosta campioană a fost înfrântă de Corvinul Hunedoara pe Arena Națională, scor 0-1

Gigi Becali a spus ce mutare pregătește la FCSB

Într-o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Gigi Becali a fost întrebat, printre altele, despre Juri Cisotti, al cărui contract expiră în iunie 2027.

Cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul a bifat 92 de apariții în toate competițiile la FCSB, și-a trecut în cont 13 goluri și a oferit, pe deasupra, 17 pase decisive.

Patronul roș-albaștrilor a spus că o să-i prelungească înțelegerea contractuală lui Cisotti. Rămâne însă de văzut când se va întâmplă acest lucru, mai ales că acum Becali a anunțat că e preocupat să redreseze clubul, aflat într-o pasă proastă.

”(n.r. Îi veți prelungi contractul lui Cisotti?) Normal că îi prelungesc contractul! Dar nu știu când. Acum, toată gândirea mea este spre a salva ce e de salvat până în iarnă, când o să aduc jucători”, a spus Becali.

EXCLUSIV Gigi Becali a intervenit în direct la VOYO SPORT LIVE și a făcut anunțul: ”Astăzi l-am luat!”

Patronul lui FCSB a spus, de asemenea, că a fost cooptat în staff-ul tehnic al lui Laurențiu Reghecampf Costin Curelea, ca antrenor secund. Curelea a fost selecționerul României U21 aproape un an.

”L-am luat astăzi și pe Curelea. Va fi antrenor secund! Ionuț Stancu nu vine, Ianovschi (n.r. Mihai Ianovschi) rămăseseră să vorbească Mirel cu el. O să văd. Acum, mâine, să văd ce a vorbit”, a spus Becali.