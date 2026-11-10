VIDEO EXCLUSIV Nicolae Stanciu, înapoi la FCSB? Gigi Becali: „Am vorbit cu el, am stabilit”

Nicolae Stanciu, înapoi la FCSB? Gigi Becali: „Am vorbit cu el, am stabilit” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a reacționat, la VOYO SPORT LIVE, cu privire la potențiala revenire a lui Nicolae Stanciu la echipa sa. 

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Din articol

Becali a dezvăluit că a purtat o discuție cu Stanciu și cei doi au stabilit că fotbalistul îl va suna atunci când va veni în România. 

Reacția lui Gigi Becali cu privire la revenirea lui Nicolae Stanciu 

(n.r.- Îl convingeți pe Stanciu să vină din China?) Am vorbit cu el, a spus că atunci când va veni în România mă va suna. Că vom vorbi atunci. 

Am stabilit, dacă e și poate, să sune, nu?”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Gigi Becali

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Gigi Becali, patronul FCSB / Foto: Agerpres
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Stanciu, campion pentru a doua oară în China

Nicolae Stanciu a câștigat recent pentru a doua oară în carieră campionatul în China, de această dată cu Dalian Yingbo, după experiența din 2022 cu Wuhan Three Towns. 

Stanciu a marcat în campionat 10 goluri și a oferit cinci pase decisive în 27 de meciuri pentru Dalian Yingbo, echipă la care a devenit căpitan. 

Nicolae Stanciu a mai jucat pentru FCSB între 2013 și 2016, perioadă în care a câștigat de două ori Superliga, de două ori Cupa Ligii, o dată Cupa României și o dată Supercupa. 

Mijlocașul ofensiv mai este dorit în primul eșalon al fotbalului românesc și de „U” Cluj. 

  • 136 de meciuri, 33 de goluri și 24 de pase decisive a adunat Nicolae Stanciu la FCSB.
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