„ (n.r.- Îl convingeți pe Stanciu să vină din China?) A m vorbit cu el, a spus că atunci când va veni în România mă va suna. Că vom vorbi atunci.

Becali a dezvăluit că a purtat o discuție cu Stanciu și cei doi au stabilit că fotbalistul îl va suna atunci când va veni în România.

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Stanciu, campion pentru a doua oară în China

Nicolae Stanciu a câștigat recent pentru a doua oară în carieră campionatul în China, de această dată cu Dalian Yingbo, după experiența din 2022 cu Wuhan Three Towns.

Stanciu a marcat în campionat 10 goluri și a oferit cinci pase decisive în 27 de meciuri pentru Dalian Yingbo, echipă la care a devenit căpitan.

Nicolae Stanciu a mai jucat pentru FCSB între 2013 și 2016, perioadă în care a câștigat de două ori Superliga, de două ori Cupa Ligii, o dată Cupa României și o dată Supercupa.

Mijlocașul ofensiv mai este dorit în primul eșalon al fotbalului românesc și de „U” Cluj.