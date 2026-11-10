Corvinul s-a impus în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a 15-a din Superliga, care s-a disputat acasă la formația roș-albastră.

Gigi Becali a fost destul de critic la finalul partidei și a spus imediat după meci că înfrângerea cu „nou-promovata” din Superliga e o rușine.

Gigi Becali sparge banca dacă e nevoie: „Aduc și zece jucători”

Patronul lui FCSB a intrat în direct în emisiunea VOYO SPORT LIVE și a dezvăluit că Bogdan Mara va ajuta echipa roș-albastră.

Văzut la meciul cu Corvinul alături de fostul oficial de la CFR Cluj, Gigi Becali a spus că așteaptă propunerile lui Mara și a declarat că este dispus să aducă și zece fotbaliști dacă va fi nevoie.

„(n.r. Aveți de când să mai aduceți oameni în staff?) Nu. Luni mă întâlnesc cu Bogdan Apostu, cu Mara. Ei au făcut selecția și eu mă întâlnesc cu ei. Am vrut pe Mara să-l aduc în club de la început, dar el a zis că nu, mi-a zis că a lucrat. Vreau să văd ce a lucrat, ce jucători. Trebuie aduși jucători. Dacă e nevoie aduc și zece jucători. Din zece poate nimeresc trei.

Nu mă mai gândesc acum la bani, e situația la limită. Nu mă gândesc. Sunt aproape de prăpastie și trebuie să salvez”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.