Refuza sa isi prelungeasca contractul cu Viitorul! Cristi Ganea ar vrea sa plece de la echipa lui Hagi 

Cristian Ganea a venit sub forma de imprumut de la Athletic Bilbao, insa nu doreste sa mai continue la Viitorul.

Fundasul transferat de Bilbao in 2018 si imprumutat in iarna inapoi la Viitorul ar refuza sa isi prelungeasca intelegerea, conform Fanatik. Contractul lui Ganea expira la finalul lui iunie si nu isi doreste sa mai ramana la echipa lui Hagi.

Motivul ar fi unul financiar, deoarece fundasul ar urma sa piarda bani din contractul pe care il are cu Bilbao daca va mai ramane doua luni in Romania. Ganea mai are contract inca un an cu gruparea basca, insa ar putea ajunge sa fie imprumutat la alta echipa, asa cum s-a intamplat pana acum cu Numancia si Viitorul.

Ganea a fost titular in meciul cu Poli Iasi, castigat de Viitorul cu 2-1, insa a fost lasat pe banca de reverve in deplasarea cu Chindia, incheiata 2-1 pentru gazde.

Fundasul este cotat la 800 000 de euro conform Transfermarkt.