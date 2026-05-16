Meciul dintre Dinamo și CFR Cluj poate fi urmărit LIVE pe Sport.ro.

Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară, de la ora 21:00, pe stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală, în penultima etapă a play-off-ului Superligii României.

În turul play-off-ului, CFR Cluj și Dinamo au remizat în Gruia, pe ”Constantin Rădulescu”, scor 1-1. Alexandru Pop (Dinamo, 23') și Sheriff Sinyan (CFR, 38') au fost atunci marcatorii.

Fanii continuă protestul împotriva noii sigle a lui Dinamo, care va fi implementată începând cu sezonul 2026-2027. Peluza este goală și așa va rămâne cel puțin până în minutul 10.

Ultrașii au sosit deja la stadion, cu aproape o oră înainte de startul partidei, dar nu renunță la protest, chiar dacă oficialii “roș-albi” au anunțat că au format deja un grup de lucru pentru a “stiliza” noul logo.

De asemenea, pe lângă fanii din PCH, și cei din Peluza Sud vor boicota prima parte a acestei partide.

Din informațiile obținute de Sport.ro și prezentate acum mai bine de o săptămână, Dinamo a foat obligată să-și schimbe logo-ul pentru a putea evolua în cupele europene, deoarece nu avea drept de proprietate asupra emblemei cu cei doi câini roșii.

Echipele de start:

  • Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, K. Boateng, Duțu, Stoinov - Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan (cpt.) - Armstrong, Pușcaș, Al. Pop

Rezerve: Roșca - Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu

Antrenor: Zeljko Kopic

  • CFR Cluj (4-4-2): M. Popa - Braun, Sinyan, M. Ilie, Camora (cpt.) - Cordea, T. Keita, Djokovic, Biliboc - Aliev, Zahovic

Rezerve: Vâlceanu, Gal - Kun, Abeid, Perianu, Ad. Păun, Deac, Fică, Korenica, Gligor, Șfaiț

Antrenor: Daniel Pancu

