MM Stoica nu se poate abtine! Ironie fara limite la adresa lui Dinamo dupa victoria Chindiei cu Viitorul 

Managerul general al FCSB-ului a luat atitudine imediat dupa victoria Chindiei Targoviste in fata Viitorului, cu 2-1.

Dupa aceasta victorie, Chindia a urcat pe locul 11 in clasament cu 17 puncte. Dinamo este pe locul 12, loc care duce la baraj, tot cu 17 puncte si cu un meci mai putin disputat.

Cunoscut pentru placerea de a-i ironiza pe rivalii de la Dinamo, Mihai Stoica a postat pe Instagram o poza cu Barajaul Vidraru, facand astfel referire la echipa din Stefan cel Mare, care se afla pe loc de baraj.

Intre timp, oficialul echipei patronate de Gigi Becali a sters fotografia.

In aceasta dimineata au venit rezultatele testelor COVID-19 pentru jucatorii lui Dinamo, iar toate au iesit negativ. In urma acestor rezultate echipa lui Ionut Negoita are liber la fotbal si ar putea juca sambata meciul contra celor de la Sepsi.