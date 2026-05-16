Ce notă a primit Ianis Hagi în ultimul meci al sezonului din Turcia

Echipa lui Ianis Hagi și Umit Akdag a deschis scorul prin Elia (32'), dar „dubla” reușită de Larsson (48', 72') i-a adus victoria echipei gazdă.

Alanyaspor a pierdut în deplasarea de la Karagumruk, scor 1-2, într-un meci din runda 34 a campionatului Turciei.

Mijlocașul român a intrat pe teren în minutul 72, în timp ce Umit Akdag a rămas pe banca de rezerve.

Ianis Hagi a evoluat 23 de minute și a fost notat cu 6,4 de Sofascore.

Fotbalistul de 27 de ani nu a mai jucat titular la Alanyaspor din 4 aprilie, când a părăsit terenul în minutul 40 din cauza unei accidentări, într-un meci cu Gaziantep.

Cinci goluri și două pase decisive are Ianis Hagi în 30 de meciuri jucate pentru Alanyaspor în acest sezon.

1,8 milioane de euro este cota mijlocașului român, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

