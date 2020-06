Anunt DECISIV cu privire la viitorul lui Neymar! Francezii fac anuntul: ce se intampla cu starul brazilian in aceasta vara

Francezii au dezvaluit ce se va intampla cu Neymar, care este dorit insistent de Barcelona.

Neymar este dorit de Barcelona inapoi pe Camp Nou si mutarea este preferata si de starul brazilian. Cu toate acestea, Le Parisien anunta, citati de Mundo Deportivo, ca mutarea nu are nicio sansa se se realizeze in aceasta vara, iar in cazul in care se va face transferul, va avea loc in 2021.

Situatia financiara delicata pe care o traverseaza catalanii i-au facut sa ia aceasta decizie. PSG nu este dispusa sa renunte la Neymar pentru mai putin de 175 de milioane de euro cash, iar transferul este ca si picat in aceasta vara.

Mai mult, directorul sportiv al lui PSG, Leonardo, a dezvaluit recent ca vor face tot posibilul sa ii prelungeasca actuala intelegere a lui Neymar, care expira in 2022.

Neymar a respins deja o prima propunere din partea clubului, care i-a oferit 100 de milioane de euro drept prima de reinnoire.

Daca PSG nu va reusi sa semneze un nou angajament cu Neymar, acesta va pleca mai mult ca sigur in vara viitoare pentru ca gruparea de pe Parc des Princes sa nu il piarda gratis in 2022.

