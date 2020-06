"Obrazul a devenit tot mai groz si blatul tot mai putin insiropat!" Atac fara precedent al PCH dupa meciul Chindia - Viitorul

Chindia a castigat pe teren propriu cu Viitorul, 2-1.

Echipa lui Viorel Moldovan a reusit sa se impuna cu Viitorul lui Gica Hagi, iar concluzia meciului starneste adevarate controverse. Rezultatul a urcat-o pe Chindia deasupra liniei in clasamentul playout-ului, in timp ce Dinamo a cazut pe loc de baraj.

Dupa ce presedintele lui Poli Iasi, echipa care a cazut pe locul 7 in clasament a postat un mesaj cu subinteles legat de meciul dintre Chindia si Viitorul, suporterii din 'Peluza Catalin Hildan' au venit si ei cu un atac, acuzand ca meciul ar fi fost blatuit.

“N-AVEM COVID, dar cine dezinfecteaza fotbalul romanesc de virusul OMENIEI?

Cu mare intarziere, jucatorii nostri au primit rezultatele testului medical - NEGATIV! Dar ce ne facem cu virusul din fotbal, de care nu mai scapam odata si care pare sa aiba VIITORUL asigurat?

De pandemie va scapa pana la urma omenirea, dar ”omenia” pare a fi boala lunga.

Totul a inceput cu acel 2-5 in Ghencea, cand patronul gazdelor declara nonsalant: „A fost vorba de omenie, tata! Asa am simtit! Nu a fost niciun aranjament, niciun blat. A fost o chestiune de bun-simt”

Acel stadion a fost demolat intre timp, dar nesimtirea din fotbal, imbracata in ”bun-simt”, persista.

Lumea era ceva mai linistita ca FCV nu mai participa anul acesta la actele de caritate din playoff. Degeaba, in playout e si mai simplu sa te dai la o parte, sau sa bagi echipa a 3-a, ca sa mimezi fotbalul.

Obrazul a devenit tot mai gros si blatul tot mai putin insiropat, dar lumea il inghite usor. Omul nici macar nu se mai oboseste sa joace scena aia cu nervii dupa meci.

Nici nu se mai spala 20 de secunde pe maini, nici clabucii nu mai apar. Sau obisnuitele spume.

Sa-i vedeti cum vor juca in meciul cu noi... Pe viata si pe moarte. Si nu cu rezerele rezervelor.

Personajul trebuie laudat necontenit, indiferent de mizeriile pe care le face.

Degeaba dezinfectam mingile inainte si dupa antrenament, daca nu spalam si rusinea asta din fotbal!

Preferam sa ascundem gunoiul sub pres si obrazul gros sub masca bleu chirurgicala.

Acum trebuie sa ne vedem de antrenamente in timpul scurt care a mai ramas.

In afara de suporteri, nu are cine sa mai ia apararea lui Dinamo. Altii se grabesc sa dea clubul in judecata, desi au stat luni de zile pe un salariu pentru care ar fi trebuit sa sara macar din cand in cand sa apere Dinamo.

Noi suporterii sa ne facem partea noastra si sa dam gata toate biletele pentru meciul cu Sepsi. Spiritul si cantecele noastre vor fi pe stadion”, au scris cei din PCH pe Facebook.