„Un parvenit arogant și urât!” Kylian Mbappe, amenințat cu instanța de un senator din Paraguay

Tensiunile au apărut în urma partidei din optimile de finală ale competiției, încheiată cu scorul de 1-0 în favoarea Franței. Potrivit presei internaționale, Celeste Amarilla, un senator din Paraguay, a lansat o serie de remarci rasiste la adresa fotbalistului la finalul jocului. Aceasta l-a numit pe jucător „un camerunez care încearcă să treacă drept francez”, adăugând că este „un parvenit arogant și urât”.

Reacția atacantului nu a întârziat să apară. Kylian Mbappe a răspuns pe rețeaua socială X, unde a transmis că politiciana sud-americană este „o femeie josnică, nedemnă de funcția sa”.