„Un parvenit arogant și urât!” Kylian Mbappe, amenințat cu instanța de un senator din Paraguay

„Un parvenit arogant și urât!” Kylian Mbappe, amenințat cu instanța de un senator din Paraguay CM 2026
SPORT.RO
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Căpitanul naționalei Franței, Kylian Mbappe, este implicat într-un conflict la Cupa Mondială, după meciul cu Paraguay. O politiciană îi cere public scuze.

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Din articol

Tensiunile au apărut în urma partidei din optimile de finală ale competiției, încheiată cu scorul de 1-0 în favoarea Franței. Potrivit presei internaționale, Celeste Amarilla, un senator din Paraguay, a lansat o serie de remarci rasiste la adresa fotbalistului la finalul jocului. Aceasta l-a numit pe jucător „un camerunez care încearcă să treacă drept francez”, adăugând că este „un parvenit arogant și urât”.

Reacția atacantului nu a întârziat să apară. Kylian Mbappe a răspuns pe rețeaua socială X, unde a transmis că politiciana sud-americană este „o femeie josnică, nedemnă de funcția sa”.

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Amenințări cu procesul pentru starul francez

Schimbul de replici a escaladat rapid, iar Celeste Amarilla i-a dat un ultimatum căpitanului echipei naționale a Franței. Aceasta i-a cerut fotbalistului să își retragă afirmațiile, punctând că este gata să apeleze la căile legale dacă nu va primi scuze.

„Cine ești tu să mă numești josnică, dacă nici măcar nu mă cunoști? Acesta este un atac asupra unei femei alese de popor. Mă jignești doar pentru că sunt femeie. Retrage-ți cuvintele și cere-ți scuze, altfel voi merge la tribunal”, a spus Amarilla.

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