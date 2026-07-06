Jignit în ultimul hal, Kylian Mbappe a reacționat: "Ești o femeie josnică!"

Franța s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale după ce a învins Paraguay, scor 1-0, în urma unui gol marcat de Kylian Mbappe din penalty.
Celeste Amarilla, senatoare în Paraguay, mesaje oribile la adresa lui Kylian Mbappe
Celeste Amarilla, membră a Partidului Liberal Radical Autentic din Paraguay, a postat pe rețelele sociale, după meci, o serie de mesaje jignitoare la adresa lui Kylian Mbappe, cel care a avut și câteva conflicte pe teren cu fotbaliștii sud-americani.
"Camerunez colonizat, care se dă mare că e francez, frustrat, îmbogățit de curând, arogant și urât. A fost nervos și mort de frică tot meciul, la fel ca întreaga lui echipă.
Singurul lucru pe care mulți dintre noi îl reproșăm echipei noastre este că nu i-a dat o palmă zdravănă, după ce s-a terminat meciul. Și asta în condițiile în care nici măcar nu sunt o fană a fotbalului", a fost unul dintre mesajele senatoarei din Paraguay.
Celeste Amarilla a continuat și cu alte mesaje cu caracter rasist: "Bruta asta nici măcar n-a învățat să scrie. În loc de lapte matern, a supt nuci de cocos, iar cele mai educate ființe pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanzeii. Ar fi trebuit să-i arăți degetul, Orlando Gill (n.r - portarul din Paraguay). Eu fac asta în Senat și nu se întâmplă nimic!".
Kylian Mbappe: "Sunteți o femeie josnică și nedemnă de funcția pe o care o ocupați"
Mbappe a reacționat luni seară, condamnând mesajele pline de ură și rasism.
"Doamnă Celeste Amarilla,
Sunteți o femeie josnică și nedemnă de funcția pe care o ocupați.
Nu reprezentați Paraguayul, această țară care a dat dovadă de pasiune și onoare pe tot parcursul competiției. Prin iresponsabilitatea și rasismul dumneavoastră asumat, întreaga lume a uitat deja parcursul și efortul istoric pe care jucătorii dumneavoastră l-au făcut în timpul acestei Cupe Mondiale, iar în locul lor a rămas imaginea unei doamne incompetente, care oferă cea mai proastă imagine posibilă a țării sale.
Nu voi lăsa niciodată oameni ca dumneavoastră să aibă libertatea de a-și răspândi ura și rasismul în întreaga lume", a scris Mbappe, pe rețelele sociale.
Federația reacționează: "Cum poate cineva să facă asemenea afirmații? Am sesizat Parchetul!"
Federația Franceză de Fotbal e emis, de asemenea, un comunicat în care a condamnat mesajele senatoarei din Paraguay și a anunțat că a sesizat Parchetul.
"Declarațiile rasiste ale senatoarei paraguayene Celeste Amarilla la adresa lui Kylian Mbappe sunt complet abjecte și inacceptabile. Cum poate cineva să facă asemenea afirmații? Aceste declarații constituie o faptă sancționabilă de lege și sunt condamnabile. Ele trebuie urmărite penal atât aici, cât și în alte jurisdicții. Federația Franceză de Fotbal a sesizat Parchetul în vederea declanșării urmăririi penale.
Federația își exprimă întregul sprijin față de căpitanul său, față de jucătorii săi și, în general, față de toate victimele unor asemenea afirmații odioase. Mai mult ca niciodată, Federația Franceză de Fotbal este hotărâtă să lupte împotriva rasismului și a oricărei forme de discriminare. Aceste declarații îi dezonorează pe cei care le fac și pe cei care le răspândesc. Jucătorii Franței reprezintă Franța. Țara noastră este cea care a fost insultată", a transmis Federația Franceză.