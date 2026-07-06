Jignit în ultimul hal, Kylian Mbappe a reacționat: "Ești o femeie josnică!"

Franța s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale după ce a învins Paraguay, scor 1-0, în urma unui gol marcat de Kylian Mbappe din penalty.

Celeste Amarilla, senatoare în Paraguay, mesaje oribile la adresa lui Kylian Mbappe

Celeste Amarilla, membră a Partidului Liberal Radical Autentic din Paraguay, a postat pe rețelele sociale, după meci, o serie de mesaje jignitoare la adresa lui Kylian Mbappe, cel care a avut și câteva conflicte pe teren cu fotbaliștii sud-americani.

"Camerunez colonizat, care se dă mare că e francez, frustrat, îmbogățit de curând, arogant și urât. A fost nervos și mort de frică tot meciul, la fel ca întreaga lui echipă.

Singurul lucru pe care mulți dintre noi îl reproșăm echipei noastre este că nu i-a dat o palmă zdravănă, după ce s-a terminat meciul. Și asta în condițiile în care nici măcar nu sunt o fană a fotbalului", a fost unul dintre mesajele senatoarei din Paraguay.

Celeste Amarilla a continuat și cu alte mesaje cu caracter rasist: "Bruta asta nici măcar n-a învățat să scrie. În loc de lapte matern, a supt nuci de cocos, iar cele mai educate ființe pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanzeii. Ar fi trebuit să-i arăți degetul, Orlando Gill (n.r - portarul din Paraguay). Eu fac asta în Senat și nu se întâmplă nimic!".