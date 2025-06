Deși a fost operat pe 11 februarie, iar impresarul său spera într-o revenire la final de august, verdictul specialiștilor este mai puțin optimist.



Fundașul lui Tottenham are estimată revenirea pe teren abia pe 6 decembrie 2025. Iar această prognoză este susținută și de un expert în reabilitare sportivă, Cristian Ivașcu, fost terapeut la clubul englez Plymouth Argyle.



Vești proaste pentru Radu Drăgușin!



Contactat de Sport.ro, Ivașcu a explicat de ce accidentarea lui Drăgușin nu poate fi tratată superficial.



Fostul terapeut din fotbalul britanic spune că, la un fundaș central de Premier League, care e supus constant la șocuri, schimbări de direcție și rotații violente, revenirea complet funcțională necesită 9 până la 12 luni.



„Ruptura de ligament încrucișat anterior este una dintre cele mai destabilizante leziuni musculo-scheletale în sportul de performanță. Nu vorbim doar de refacerea unui fascicul ligamentar — ci de restaurarea întregii funcționalități articulare, a lanțului kinetic și a stabilității neuromusculare.



Am lucrat în fotbalul profesionist britanic, inclusiv în stafful medical de urgență (First Aider) la Plymouth Argyle, și vă pot spune clar: în Marea Britanie, protocolul post-ACL este extrem de riguros. Se merge pe modelul ‘return to function’ înainte de ‘return to play’. Și doar după ce toate criteriile clinice și biomecanice sunt îndeplinite, se discută revenirea la nivel competițional”, a spus Cristian Ivascu pentru Sport.ro.